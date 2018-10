Le Junior ERC Mareš compte sur sa connaissance de la Pologne pour le Liepāja

L'espoir tchèque Filip Mareš comptera sur son expérience acquise le mois dernier au PZM Rallye de Pologne pour son second départ au volant d'une R5 sur la terre, la semaine prochaine en Lettonie.

Le pilote de l'ACCR Czech Team visera la victoire dans la catégorie ERC Junior des moins de 28 ans, réservée aux jeunes pilotes disposant d'une voiture de type R5, au Rally Liepāja du 12 au 14 octobre.

Grâce la connaissance et la confiance glanées en Pologne, Mareš espère faire d'autres progrès avec sa ŠKODA Fabia R5 du Kresta Racing.

“Le Rallye de Pologne nous a donné beaucoup d'expérience et, en même temps, nous a montré quelques aspects de ce qu'on doit changer ou améliorer fondamentalement”, déclare le diplômé de l'ERC Junior Under 27. “Et c'est génial, l'opportunité de faire des pas en avant arrive, grâce à l'ACCR Czech Rally Team, juste maintenant avec le Rally Liepāja. De toute façon, après les kilomètres parcourus en Pologne, on sait beaucoup mieux à quoi s'attendre avec une R5 sur terre, et on est déjà impatients de commencer le rallye !”

Et Mareš, qui laisse de côté la finale du championnat de République tchèque pour courir en Lettonie, de poursuivre : “On a nos propres objectifs pour le rallye, mais le plus important parmi ceux-ci est de finir toutes les spéciales et d'engranger encore de l'expérience significative pour l'avenir. D'un autre côté, on a participé au Rally Liepāja l'année dernière et avec en plus l'expérience de la Pologne, on aimerait être plus proches des plus rapides ainsi que plus réguliers en termes de temps perdu au kilomètre.”

