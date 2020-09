“ Comme la majorité des pilotes inscrits, nous ne savons pas grand-chose de ce nouveau rallye, c’est donc un bon challenge, car personne ne connaît les routes” , dit Molle. “Nous partons de zéro et c’est une bonne chose. Ce que j’ai vu en ligne est que ça ressemble à Rome, c’est sinueux et le grip a l’air bon. Ça semble aussi tout en montées et descentes, avec quelques bordures cachées. Il faudra donc être très confiant dans les notes pour garder le rythme.”

“Nous devons prendre quelques points après notre erreur de la dernière manche en Lettonie. Ce rallye sera peut-être meilleur pour notre voiture, car on a pu voir que la différence [de performance] entre la R2 et la Rally4 [plus récente] est plus importante sur terre. Nous allons essayer de lutter pour le podium et d’être aussi rapides que possible. Mais c’est comme faire un rallye dans le passé, sans beaucoup de vidéos à regarder pour se préparer.”