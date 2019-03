Grégoire Munster va prendre le départ du Rallye des Açores en double vainqueur après que son fructueux début de saison 2019 s'est poursuivi avec une seconde victoire en Championnat de Belgique Junior, au Rallye de Spa le week-end dernier.

Munster, qui fait partie de l'ADAC Opel Rallye Junior Team dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli, mène en parallèle un programme dans son pays avec son copilote Louis Louka.

“Cela a été un long week-end, avec 24 épreuves spéciales dans lesquelles on a donné tout ce qu'on avait”, dit le jeune pilote, fils de la légende belge des rallyes Bernard Munster. “Le premier jour, Timo Van Der Marel a trouvé un meilleur rythme que nous. On savait devoir rattraper le temps perdu. On y est allés à fond. Dans la dernière spéciale, on devait reprendre 3,8 secondes. C'était le troisième passage et la route était recouverte de boue. C'était extrêmement glissant. On s'est fait deux ou trois chaleurs mais on a finalement gagné. Juste au moment où l'on arrivait au point stop, j'ai repéré mon père qui sautait partout et agitait les bras en l'air. Un moment fabuleux.”

De sa saison qui commence en ERC3, Munster explique :“Je suis impatient de m'attaquer à ces terrifiantes spéciales aux Açores avec mon ADAM R2. Je me prépare pour le début du FIA ERC3 Junior comme pour tout autre rallye auparavant, en menant un programme physique spécifique et regardant des images embarquées de différents pilotes l'année dernière. Je manque encore un peu d'expérience sur terre, mais mon copilote Louis et moi ferons de notre mieux pour nous battre en tête.”

Photo : BMA Autosport

The post Le Junior ERC Munster arrive aux Açores en vainqueur appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.