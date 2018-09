Le Junior ERC Pellier abandonne à son tour en Pologne

Le pilote de la PEUGEOT Rally Academy, Laurent Pellier, est le dernier en date à s'être laissé piéger par les routes traitresses du PZM Rallye de Pologne, qui compte pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, un accident dans la sixième spéciale l'ayant contraint à l'abandon.

Pellier était engagé dans une lutte pour la quatrième place en ERC Junior des moins de 28 ans, avec les locaux Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) et Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team), mais il a heurté un ballot de paille à mi-spéciale dans Paprotki.

“Sur la portion en asphalte, j'ai perdu l'arrière et on a heurté une balle de paille. Le radiateur n'a pas résisté à l'impact, il nous a donc fallu rester dans la spéciale et essayer de le réparer. Mais ça n'a pas été suffisant pour continuer”, a expliqué le Français.

“Je suis désolé pour l'équipe mais je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé. Si je n'avais pas heurté cette balle, ça aurait été OK pour nous.”

Son abandon a promu Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), qui dispute ce week-end son premier rallye sur terre avec une voiture de type R5, à la sixième place de l'ERC Junior U28.

