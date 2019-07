Le Junior ERC Schwedt veut prouver qu’il est un gladiateur (romain) sur asphalte

Roman Schwedt se sent confiant avant la manche italienne du Championnat FIA ERC3 Junior, même s'il sera un débutant sur le Rally di Roma Capitale quand celui-ci sera lancé, vendredi.

Schwedt, qui arrive en Italie après avoir fini deuxième de la catégorie R4 récemment au Rallye du Luxembourg, a disputé la majeure partie de ses rallyes sur surface goudronnée.

Associé encore une fois au copilote Henry Wichura, qui revient à ses côtés en remplacement de Lina Meter, le jeune homme a des espoirs élevés avec sa Peugeot 208 R2 du Team ROMO.

“J'ai commencé ma carrière sur asphalte en Allemagne, alors pour moi, c'est beaucoup plus facile de piloter sur asphalte que sur terre et j'espère pouvoir vraiment bien faire à Rome”, dit Schwedt. “On doit voir comment sont les autres mais je suis content d'être à Rome et j'espère que tout ira bien. Je suis confiant avec l'expérience que j'ai sur asphalte.”

