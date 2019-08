Petr Semerád dit que le fait d'avoir gagné une spéciale en Championnat FIA ERC3 Junior au Barum Czech Rally Zlín était dû en grande partie au jeu vidéo Richard Burns Rally.

Semerád a été le plus rapide de la catégorie soutenue par Pirelli lors du second passage dans les 11,55 kilomètres de Semetín, avec son copilote Jiří Hlávka.

Il a expliqué plus tard pourquoi il avait été aussi rapide avec son Opel ADAM R2.

“On a essayé d'attaquer dans Semetín car j'aime beaucoup cette spéciale”, a dit le jeune homme de 18 ans. “J'ai attaqué et ça a marché. Je ne l'avais jamais faite, juste parcourue en recos, et je la connais par un jeu, Richard Burns Rally. C'est un tracé qu'on peut télécharger. Je l'ai toujours aimée, et maintenant je l'ai gagnée. C'est mon premier meilleur temps en ERC et c'est un feeling génial après une grosse attaque.”

The post Le Junior ERC Semerad : un jeu vidéo m’a aidé à gagner une spéciale appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.