Le Junior ERC Wagner ouvre la route ce dimanche à Zlin

Nouveau venu en ERC1 Junior, Simon Wagner sera le premier à s'élancer pour la seconde étape du Barum Czech Rally Zlín , dernier acte dans la lutte pour le titre de la catégorie.

Les championnats ERC1 Junior et ERC3 Junior se termineront dans seulement six spéciales. Les deux pilotes pilotes d'une R5 à la lutte pour le titre ERC1 Junior – Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) et Chris Ingram (Toksport WRT) – seront sixième et septième sur la route respectivement.

Plusieurs pilotes qui ont rencontré des ennuis samedi sont de retour pour la deuxième étape, dont le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk qui partira dixième ce matin et vise le maximum de points.

Hiroki Arai (Team STARD) et Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) repartent eux aussi, comme le concurrent de l'ERC2 et de l'Abarth Rally Cup Dariusz Poloński (Rallytechnology).

Un trio de pilotes ERC3 reprend également la course, composé de l'ERC3 Junior Jan Talaš (ACCR Czech Rally Team), Adam Březík et Kristóf Klausz (Klausz Motorsport).

Six pilotes ne repartiront pas pour les exigeantes spéciales dominicales du Barum Czech Rally Zlín.

Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) aurait dû être le premier sur la route mais il a été forcé d'abandonner à l'assistance de ce dimanche matin, en raison d'un arceau de sécurité endommagé dans son choc contre un arbre durant la seconde boucle du samedi.

La ŠKODA Fabia R5 du Junior ERC1 Miko Marczyk a été lourdement endommagée par un accident dans Kostelany, Jan Černý a été éliminé par un souci technique et Antonín Tlusťák n'ira pas plus loin après sa double crevaison dans Halenkovice. Le Junior ERC3 Amaury Molle (Toksport WRT) est aussi hors course. Idem pour Norbert Herczig (MOL Racing Team) en raison d'un souci technique.

La journée de dimanche, qui débutera par les 8,15 kilomètres de Maják, sera diffusée en direct et en intégralité sur ERC Radio. La couverture débutera à 08h30 CET. Rendez-vous sur pour la suivre.

The post Le Junior ERC Wagner ouvre la route ce dimanche à Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.