Le Junior ERC Wróblewski s’est dit que son accident “ne se terminerait jamais”

Nouveau venu en FIA ERC Junior Under 27, Kacper Wróblewski s'est dit que l'accident qui a mis un terme dès la première étape à son PZM Rallye de Pologne “ne se terminerait jamais”.

Pour leurs débuts dans la catégorie des moins de 27 ans soutenue par Pirelli, Wróblewski et son copilote Jacek Spentany occupaient une impressionnante quatrième place après quatre spéciales. Cependant, un accident dans la portion goudronnée du passage matinal dans Mikołajki MAX a mis un terme à leur week-end une spéciale plus tard.

“Tout allait très bien jusqu'à ce qu'on soit trop rapides sur une portion en asphalte. Je suis entré dans le virage et on est sortis de la route à une vitesse très élevée”, a expliqué Wróblewski, champion de Pologne deux roues motrices cette année.

“On était à fond, sur le cinquième rapport, à 160 km/h. On a fait plusieurs tonneaux, je pouvais voir le ciel et la terre encore et encore, et j'ai eu le sentiment que ça ne se terminerait jamais.”

Wróblewski est sorti indemne de l'accident mais son copilote Spentany a eu moins de chance, se blessant au dos. “Le choc a été énorme. Je vais bien mais mon copilote a trois vertèbres cervicales d'abîmées”, a précisé Wróblewski.

