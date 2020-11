“L’année dernière, ce Rallye de Hongrie avait été extrêmement humide. Cette fois, il était plus sec mais cela a fait qu’il y avait plein de boue sur la route, elle restait compacte sur celle-ci et la rendait plus glissante qu’il y a un an. On a connu une première journée mouvementée, avec une crevaison et une course visite dans un champ durant la spéciale de nuit, mais nos chronos ont été très compétitifs et on a été en mesure d’affiner le set-up de la Hyundai i20 R5 au fil de l’étape.”