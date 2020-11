“ J’ai été très content des progrès dans mes notes au Rallye de Fafe Montelongo” , dit Dinkel, qui pilote une Škoda Fabia Rally2 Evo en ERC. “Après le Portugal, j’ai travaillé un peu plus encore et maintenant, j’ai une nouvelle évolution – alors on verra ce que ça donne en Hongrie. Nous sommes bien préparés et j’espère atteindre le top 5 en ERC1 Junior.”

“Ça ressemble à un mélange de portions rapides et d’endroits très étroits et boueux, je pense donc que le grip n’est pas très élevé et qu’il faut être prudent dans certains virages, car on peut couper des virages partout et il y a plein de boue par endroits”, dit-il. “On verra comment ça se passe et ce que donne la météo. Mais j’aime l’apparence de ce rallye et j’espère qu’il nous conviendra.”