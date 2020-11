“C’est une nouvelle course et un nouveau défi pour nous ce week-end”, dit Llarena, champion ERC3 Junior en 2019. “Sara [Fernandez, sa copilote] et moi avons disputé une épreuve dans le nord de l’Espagne il y a deux semaines, le niveau de compétition était assez élevé et nous avons pu tester de nouvelles solutions et aspects techniques. Dans le même temps, notre rythme a été bon sur des routes très glissantes en asphalte – je m’attends donc à avoir une vitesse adéquate au Rallye de Hongrie afin d’être encore dans la lutte pour les premières places de la catégorie ERC1 Junior.”