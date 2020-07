Le Junior ERC1 Marczyk se souviendra de 2019 à Rome.

-

Miko Marczyk n'oubliera pas 2019 en entamant au Rally di Roma Capitale sa quête de victoire dans la catégorie du Championnat FIA ERC1 Junior.

En plus de décrocher le titre de champion de Pologne l'année dernière, Marczyk avait effectué les reconnaissances du Rally di Roma Capitale, expérience dont il prévoit de tirer le meilleur cette semaine avec son copilote Szymon Gospadarczyk.

“On a fait les recos l'année dernière en suivant les autres pilotes polonais”, dit le représentant du Team ORLEN. “Par chance, les routes sont assez similaires par rapport à 2019 et on a une base pour notre prise de notes. On a vu que le premier jour du rallye, en particulier dans la spéciale de Pico-Greci, ce serait assez bosselé et difficile, mais le deuxième jour, ce seront des routes italiennes typiques de mon point de vue. C'est génial de courir là-bas, on sait à quoi ressemblent les spéciales mais bien sûr, dans la voiture de rallye, le premier run sera très intéressant.”

Marczyk s'est préparé pour ce Rally di Roma Capitale en effectuant une séance d'essais en Pologne, la semaine dernière, avec sa Škoda Fabia Rally2 Evo de Sports Racing Technologies. “C'était très sympa de commencer les séances de tests après ce long break. On a roulé deux jours en Pologne, ce qui était très important car mon dernier vrai rallye remonte à septembre 2019 – le Rajd Śląska en championnat de Pologne. Après ce long break, je n'ai pas fait de vrai test sur goudron mais on a parcouru plus de 100 kilomètres maintenant et c'est bien mieux pour se préparer en pilotage.”

