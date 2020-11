Simone Tempestini va retrouver l’ERC1 Junior, pour son premier Rallye de Hongrie, au volant d’une voiture avec laquelle il a inscrit ses premiers points en championnat du monde, la Citroën C3 R5.

Tempestini, présent en Hongrie après avoir décroché son cinquième titre national en Roumaine, s’est classé huitième du Rallye de Turquie en 2018 avec cette C3 R5 au développement de laquelle il a participé.

ERC Torn s’est tourné vers YouTube pour préparer le Rallye de Hongrie ERC HIER À 11:00

Il s’agit donc d’un changement de monture pour le pilote de 26 ans après sa deuxième place en ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale, en juillet dernier, sur une Škoda Fabia R5.

“Rome a été un bon rallye pour nous. Nous avons fait du bon boulot, c’est sûr. Il était peut-être possible de faire un peu mieux, mais ça allait pour un de mes premiers rallyes avec la Škoda”, dit le pilote de la Napoca Rally Academy. “Pour la Hongrie, nous retrouvons une voiture que j’ai pilotée beaucoup dans le passé, la C3. J’espère me sentir à nouveau bien dedans et m’acclimater rapidement pour être prêt dès le début du rallye à garder mon rythme.”

Le Rallye de Hongrie est un nouveau venu sur la liste de ceux disputés par Tempestini, ce qui rend les reconnaissances encore plus significatives que d’habitude.

“Ça va être la première fois pour nous là-bas et il sera très important, durant les reconnaissances, d’être très prudent et de faire du très bon boulot dans la prise de notes”, poursuit l’intéressé. “Je sais, grâce à quelques amis, que c’est un rallye assez rapide – et normalement, j’aime ce type de routes. J’espère me sentir bien là-bas.”

Concernant son nouveau triomphe roumain, Tempestini ajoute : “Nous avons gagné un nouveau championnat de Roumanie, et nous sommes très contents. C’est une bonne motivation pour être plus rapides lors des prochains rallyes. Et puis, la Hongrie est proche de la Roumaine, et nous voulons donc faire une bonne course.”

ERC Interview ERC : Norbert Herczig HIER À 05:00