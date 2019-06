Kristóf Klausz a signé des chronos compétitifs et inscrit de nouveaux points dans le Championnat FIA ERC3 Junior au Rallye de Liepāja.

Retrouvant son ancien copilote Balázs Kecskeméti pour ce rapide rendez-vous sur terre, Klausz visait un podium pour son sixième départ sur la manche lettone de l'ERC.

Un cinquième temps de la catégorie soutenue par Pirelli dans l'ES2 avec sa Peugeot lui a donné un coup de boost bienvenu mais une sortie de route dans la spéciale suivante l'a empêché de finir mieux que septième.

“La première spéciale a été un bon entraînement”, a dit le Hongrois. “Dans la seconde, on a fait le cinquième meilleur temps mais dans la troisième, on a freiné trop tard et on est restés coincés dans un endroit meuble. Je n'avais pas le meilleur set-up et j'ai fait quelques erreurs. Mais on a aussi fait quelques bons temps et on essaiera encore au prochain rallye.”

The post Le Junior ERC3 Klausz dans le coup pour son sixième Rallye de Liepāja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.