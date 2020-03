Le Junior italien Vita revient pour gagner en ERC

Mattia Vita a dit avoir du travail à finir en Championnat d'Europe FIA des Rallyes en annonçant son retour pour la saison 2020.

Âgé de 23 ans, Vita a fait mentir son manque d'expérience internationale avec une bonne première campagne ERC3 Junior en 2018, décrochant trois arrivées dans le top 5 à partir du Rally di Roma Capitale.

Après s'être concentré sur des épreuves plus près de chez lui en 2019, il est de retour pour un programme de six rallyes en ERC3 Junior cette saison, sur une Peugeot équipée de Pirelli et engagée par la structure roumaine H Motorsport. Son compatriote Massimiliano Bosi sera son copilote.

Un travail à finir dans la catégorie des espoirs

Vita, étudiant en sciences politiques à l'université de Pise quand il ne court pas, pense avoir encore à montrer son vrai rythme en ERC3 Junior. “J'apprends plus tout le temps, sur les rallyes et la voiture, et cette expérience supplémentaire fait une énorme différence”, dit-il. “Grâce à mon copilote Max, dont les connaissances apportent tellement à notre partenariat, nous sommes prêts à essayer de nous battre pour le titre cette année.”

Changement de voiture prévu à mi-saison

Si Vita entamera sa campagne 2020 en ERC3 Junior sur une Peugeot 208 R2 ancienne génération, un passage à la 208 Rally4 de la marque est prévu pour la manche italienne de la saison ERC, le Rally di Roma Capitale. “Je suis évidemment impatient de mettre la main sur cette nouvelle voiture, je pense qu'elle changera la donne. L'ancienne reste compétitive, cependant, et nous pourrons clairement tirer un avantage de notre expérience avec elle.”

De la piste aux spéciales

Vita a couru en karting et en Formule 3 avant de passer au rallye. “Cette expérience a été clairement utile : je pilote toujours des karts, ce qui m'aide beaucoup sur asphalte en particulier. Mais si je viens de cette surface, je me sens tout aussi à l'aise sur terre. L'ERC propose un peu de tout.”

Le saviez-vous ?

Les parents de Mattia Vita ont tous deux couru en rallye. Son père, Gianluca, était un pilote accompli en Championnat d'Italie alors que sa mère, Simonetta, a connu une brillante carrière de copilote – aux côtés de son mari en plusieurs occasions.

