Le Junior Marczyk vit un rêve d’ERC avec une victoire en spéciale

La tête d'affiche du Championnat FIA ERC1 Junior Miko Marczyk dit avoir réalisé “un rêve” en signant une victoire en spéciale au général dans la première étape du 76e Rallye PZM de Pologne, battant Alexey Lukyanuk dans un face à face.

Le jeune pilote de ŠKODA Polska Motorsport a signé le meilleur temps au général dans la super spéciale de Mikołajki Arena, samedi matin, atteignant un de ses objectifs.

“Je suis content car on a connu une journée claire, sans grosse erreur, et aussi gagné une spéciale au classement général, ce qui est vraiment génial”, a dit Marczyk.

“C'était dans une lutte à deux voitures contre Alexey Lukyanuk. C'est génial pour moi car c'était un de mes rêves.”

Marczyk est quatrième au général après la première étape, une place de mieux que son résultat de 2018 sur ce même rallye – ce qu'il sent être une meilleure performance qu'il y a neuf mois en raison d'une différence de préparation.

“L'année dernière, on avait eu le Rallye de Lituanie d'abord, suivi du Rallye de Pologne. De mon point de vue, nous étions mieux préparés l'année dernière. Là, nous avons un break de neuf mois, avec juste une journée d'essais.”

“Je suis content mais demain [dimanche] est un autre jour, et j'espère que nous serons dans la même stratégie, peut-être un petit peu plus rapides grâce au ressenti d'aujourd'hui, et que nous aurons le sourire sur la ligne d'arrivée du rallye.”

