Le lauréat de la bourse Rallye Team Spain promu en ERC3 Junior

Pep Bassas aura l'occasion de suivre les traces de son compatriote Efrén Llarena en passant du niveau national au niveau international avec le soutien total de sa fédération nationale, la RFEDA (Real Federación Española de Automovilismo).

Bassas, 26 ans, rejoint le Rallye Team Spain pour une campagne en championnat junior FIA ERC3 aux côtés de son copilote Axel Coronado. Ils participeront à la saison sur une Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli et pilotée par Mavisa Sport- et commenceront leur campagne par une épreuve de répétition, le Rallye Tierras Altas de Lorca, ce week-end.



Bassas s'apprête à suivre Llarena en ERC

Pour Bassas, la chance monter d'un niveau à ce stade de sa carrière est sa récompense pour avoir remporté le titre de Beca Júnior R2 en Espagne l'année dernière. Dans le cadre d'une alliance entre la RFEDA et le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, le vainqueur de la Beca Júnior R2 se voit offrir une saison en ERC3 Junior, une opportunité donnée à Llarena et Sara Fernández en 2018.



"En 2019, nous avons atteint notre objectif de gagner la bourse Beca Júnior R2 pour assurer un tarif aussi bon que celui offert par la Real Federación Española de Automovilismo, à travers le programme Rallye Team Spain", a expliqué M. Bassas.



Désireux de prouver son talent, mais prêt à affronter une compétition difficile

Pep Bassas, qui n'a jamais participé à des compétitions en dehors de la région ibérique, fera ses débuts à l'ERC lors du Rallye des Açores du 26 au 28 mars alors que son épreuve nationale, le Rallye des îles Canaries, suivra du 7 au 9 mai.



"Nous sommes très heureux et fiers de faire partie de ce grand projet", a déclaré M. Bassas, dont le défunt et légendaire père Josep a remporté deux rallyes ERC. "Nous partons en ERC3 Junior avec l'ambition d'être en tête et d'essayer de gagner. Nous aurons des rivaux qui nous rendront la tâche difficile, mais nous essaierons de donner le meilleur de nous-mêmes. Mon équipe, Mavisa Sport, et mon copilote, Axel Coronado, et moi-même pensons que nous pouvons faire du bon travail".



Mavisa Sport, la plateforme idéale

Ayant supervisé le programme ERC3 Junior d'Efrén Llarena et de Sara Fernández au cours des deux dernières saisons, Mavisa Sport est considéré comme la plateforme parfaite pour Pep Bassas et Axel Coronado qui construisent leur expérience de la compétition internationale. La société Mavisa Sport, basée à Barcelone, qui a guidé Llarena et Fernández vers la couronne de l'ERC3 2019 et Llarena vers le titre de l'ERC3 Junior la saison dernière, a remporté un appel d'offres organisé par la RFEDA en début d'année.



Partenaires clés à bord

Le Consejo Superior de Deportes (CSD), Reale Seguros, Loterías y Apuestas del Estado, Real Federación Española de Automovilismo (RFEDA), Peugeot España, RACC, Pirelli, Federación Catalana de Automovilismo (FCA) et Total soutiennent Bassas dans sa candidature au succès de l'ERC3 Junior.



Où voir Pep Bassas en 2020

Rallye des Açores, 26-28 mars ; Rallye des îles Canaries, 7-9 mai ; Rallye Liepāja (Lettonie), 29-31 mai ; 77e Rallye de Pologne, 26-28 juin ; Rallye de Rome Capitale (Italie), 24-26 juillet ; Barum Czech Rally Zlín, 28-30 août.

The post Le lauréat de la bourse Rallye Team Spain promu en ERC3 Junior appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.