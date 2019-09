Le leader de l’ERC Ingram “doit être intelligent” après l’abandon de Lukyanuk

Les espoirs de Chris Ingram de devenir le premier vainqueur britannique du Championnat d'Europe FIA des Rallyes depuis Vic Elford, en 1967, ont été boostés par les problèmes de ses principaux rivaux sur le Rallye de Chypre.

Un souci technique d'origine non précisée a contraint le champion ERC sortant Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) à l'abandon cet après-midi durant le second passage dans Kapouras, à un peu plus d'un kilomètre de l'arrivée de la spéciale.

Cela a coûté au Russe une quasi-certaine deuxième place et promu le leader actuel de la course au titre, Ingram (Toksport WRT), sur le podium provisoire alors que le troisième candidat au titre, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) connaît un souci électrique lié à l'accélérateur.

Lukyanuk outet Habaj en difficulté, Ingram pourrait aborder la manche finale de la saison, en Hongrie, avec un gros avantage sur ses rivaux s'il conserve sa troisième place à Chypre.

“Je suis vraiment désolé pour eux. Ils étaient extrêmement rapides”, a déclaré Ingram. “C'est dommage qu'ils ne soient plus là mais ça nous met en très bonne position, on doit juste rester détendus et continuer.”

“Les deux gars devant nous ne sont pas dans la lutte au championnat, donc on doit être intelligents maintenant.”

