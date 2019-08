Le leader de l’ERC Lukyanuk explique son accident des essais à Zlin

Le leader du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Alexey Lukyanuk , s'est bien tiré d'une excursion hors piste et dans un champ durant les essais libres du Barum Czech Rally Zlín.

Lukyanuk est sorti de la route, avec sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team, lors de son second passage dans le secteur de Pohořelice qui a également été utilisée ensuite comme Spéciale de Qualification à l'issue de laquelle il allait signer le troisième temps.

Par chance pour le Russe, son erreur dans un virage à gauche moyen l'a seulement envoyé dans un fossé peu profond à la milite d'un champ, et il a été ramené sur la route par des spectateurs.

“Oui, par chance, cela n'a été qu'une très légère excursion hors piste. [Il n'y a] aucun dégât sur la voiture”, a précisé le champion ERC sortant.

“Je bâtis ma confiance avec ces pneus, on ne peut freiner aussi fort qu'on sent vouloir le faire. C'était bien de vérifier cela aux essais libres et de ne pas avoir de gros problème !”

