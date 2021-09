Dmitry Feofanov, leader du Championnat FIA ERC2 après quatre manches, s’élancera en premier sur la route lors de l’étape d’ouverture du 55e Rallye des Açores.

Le pilote letton était le dernier des concurrents de la catégorie RC2 à choisir (si l'on peut dire, dans son cas) sa place dans l'ordre de départ lors de la procédure de sélection à Ponta Delgada hier soir.Il devra donc se frayer un chemin sur la surface meuble à "balayer" pour les autres au volant de la Suzuki Swift Rally2 qu'il partage avec son copilote Normunds Kokins.Rachele Somaschini, qui, comme Feofanov, est une autre nouvelle venue aux Açores, partira en deuxième position sur sa Citroën C3 Rally2, suivie de l'insulaire Bruno Amaral et d'un habitué de l'ERC, Aloísio Monteiro.Alexey Lukyanuk a gagné le droit de choisir sa position de départ en premier après avoir signé le meilleur chrono dans la Spéciale de Qualification au volant de sa Citroën du Saintéloc Junior Team. Il s'élancera 19e sur la route, une place devant son principal rival et leader actuel du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Andreas Mikkelsen.L'action d'aujourd'hui commence avec la première spéciale de Graminhais à partir de 09h33, heure locale (11h53, heure de Paris et CET).