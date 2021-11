Javier Pardo a connu une si mauvaise deuxième spéciale au Rally Islas Canarias, ce matin, qu’il a été dépassé sur la route par son rival pour le titre FIA ERC2, Dmitry Feofanov, dans San Mateo - DISA.

Pardo a entamé cette dernière manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021 en quête d’une sixième victoire consécutive dans la catégorie production. Mais après avoir terminé l’ES2 avec près de trois minutes de retard sur son coéquipier Joan Vinyes, en tête de la catégorie, les espoirs de Pardo d’améliorer son score de cinq succès semblent minces.



“Sur une course, il est possible d’être malchanceux, mais le reste de la saison a été très bon”, a déclaré le pilote Suzuki Motor Ibérica.“Dans un virage de la deuxième spéciale, la voiture n’a soudain plus eu de puissance ; je ne sais pas ce qui s’est passé à ce moment-là. J’ai vu que tous les capteurs sur l’écran étaient OK, mais je me suis rendu compte que la connexion entre l’intercooler et le turbo était hors service. Sans puissance, il est impossible de faire quoi que ce soit et nous avons fini la spéciale très lentement. Deux voitures sont passées devant moi et j’ai perdu beaucoup de temps parce que tout était en montée, mais nous avons pu régler le problème après la spéciale suivante. Je suis heureux que Joan et Jordi soient en tête car c’est très important pour Suzuki.”



Après quatre spéciales, Pardo est cinquième de l’ERC2, à 3m03,4s de Vinyes. Feofanov est troisième, mais toujours derrière Pardo dans la bataille pour le titre.

