“La principale cause n’est pas très claire pour moi à ce stade. Mais c’est arrivé dans ce qui était le deuxième point de freinage de la spéciale, un endroit assez rapide en fait”, a-t-il expliqué. “Nous étions sur le cinquième rapport, dans un enchaînement gauche-droite. À l’instant où j’ai freiné, ça n’a pas répondu. Déjà à ce moment, je savais que nous allions sortir. Je devais pomper sur les freins et avoir un peu de feed-back de la pédale, un peu de pression, mais comme je l’ai dit, c’était trop tard. Alors, j’ai juste tourné autant que j’ai pu et nous avons heurté le rocher d’abord avec l’arrière. Ça a été un gros impact, mais par chance, nous allons bien Mikael [Korhonen] et moi.”