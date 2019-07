Le manque d’asphalte a ralenti Munnings en ERC3 Junior

Catie Munnings estime que son absence au Rally di Roma Capitale et son abandon le premier jour du Rally di Roma Capitale ont masqué son vrai rythme en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, le week-end dernier.

Munnings était de retour en ERC3 après avoir manqué le 76e Rallye PZM de Pologne, le mois dernier, en raison de soucis budgétaires. Mais elle a vite manqué de chance en Italie quand un ennui de freins l'a contrainte à retirer de la course sa 208 R2 de la Peugeot Rally Academy.

Bien qu'étant revenue le dimanche comme le permet la règle du Rally 2, Munnings a admis que ça n'avait pas été facile.

“C'est en fait la première fois que je cours vraiment sur asphalte depuis août dernier, et c'est difficile, quand on ne fait pas d'essais, d'être dans le bon rythme”, dit la jeune Britannique. “J'ai été contente d'être à l'arrivée, c'est toujours le but en rallye, et on a fait quelques bon kilomètres. Mais je ne sais pas quand je reviendrai.”

Avec la copilote norvégienne Veronica Engan à ses côtés, Munnings a fini neuvième en ERC3 et troisième en ERC Ladies’ Trophy.

