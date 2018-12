Le MOL Racing Team avec une Polo pour l’ERC 2019

Le MOL Racing team disputera le Championnat d'Europe FIA des Rallyes pour la deuxième année consécutive en 2019, mais cette fois avec une toute nouvelle Volkswagen Polo GTI R5 pour Norbert Herczig et Ramón Ferencz.

S'étant assuré deux podiums pour leur première saison en ERC cette année – et leur première enemble –, Herczig et Ferencz prévoient maintenant une campagne de six épreuves avec la Polo GTI R5 du Baumschlager Rallye & Racing (BRR).

Plus d'informations et réactions à venir

