Le nouveau Junior ERC1 Battistolli veut apprendre avec l’ACI Team Italia

Alberto Battistolli prévoit d'engranger de l'expérience avant tout pour ses débuts dans le Championnat FIA ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale, du 24 au 26 juillet.

Battistolli, qui fêtera ses 23 ans le dernier jour du rallye, est le fils de Luigi "Lucky" Battistolli, qui a remporté des succès considérables dans les épreuves du Championnat d'Europe des Rallyes Historiques de la FIA.

Mais si son célèbre père est la source d'inspiration de sa carrière, Battistolli Jr veut se faire un nom en portant les couleurs, en ERC cette année, de l'initiative ACI Team Italia lancée par la fédération italienne.

"J'ai hâte de remonter dans la voiture", dit l'intéressé. "Je vais courir avec ma tête pour mettre à profit les nombreux enseignements reçus de grands professionnels lors des essais que j'ai pu effectuer récemment, et justifier l'investissement, financier notamment, que font avant tout mon père, la fédération, GLS Lucente Autotrasporti et la Scuderia Palladio pour me permettre d'être là."

Plans revus suite à un accident en test

Battistolli avait prévu de s'appuyer sur la grande expertise de Fabrizia Pons, qui fut la copilote de Michèle Mouton en Championnat du Monde des Rallyes et a été associée plus récemment à son père durant plusieurs saisons. Mais le mois dernier, une grosse sortie de route lors d'une séance d'essais a forcé à repenser la composition de l'équipe.

"L'accident que nous avons eu lors des premiers tests après la longue pause est maintenant oublié, même si Fabrizia a souffert un peu plus d'un point de vue physique", explique Battistolli. "J'espère qu'elle se remettra le plus vite possible et qu'elle pourra à nouveau être à mes côtés, pour que je lui montrer combien je me suis amélioré."

Sa copilote sur la touche, Battistolli s'est tourné vers le très respecté Simone Scattolin. "C'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous", poursuit Battistolli, qui étudie l'économie et la gestion à l'université de Sienne. "Il a une grande expérience et c'était donc un choix évident."

Engranger de l'expérience en cette saison d'apprentissage

"Cette saison, je pense gagner de l'expérience afin d'être compétitif", dit le pilote de Vicence. "C'est l'un de mes premiers rallyes sur asphalte avec cette voiture et mon premier Rally di Roma Capitale, alors tout sera une surprise pour moi. Je ne vais pas tenter de rivaliser au chronomètre mais d'engranger le plus d'expérience possible. J'ai choisi l'ERC1 Junior parce que même si je n'obtiens pas de bons résultat cette année, ce sera une grande opportunité pour l'avenir."

Un parcours original vers le Championnat d'Europe

Battistolli a commencé sa carrière en compétition dans des épreuves historiques, d'abord au volant d'une Fiat 131 Abarth. "Ma première année avec une voiture moderne a été 2018 et je n'ai fait que six courses avec ma Škoda dont seulement cinq sur asphalte", détaille Battistolli. "Mon père a été pilote officiel Opel et Ferrari en Italie, il a fait du rallye dans les années 1970 et 1980 et a remporté la Coupe Mitropa. Je suis tombé amoureux de son passé. C'est lui qui m'inspire totalement. Il m'a suggéré de commencer par les courses historiques pour avoir un bagage dans différentes voitures. Je n'ai pas fait grand-chose avec les voitures historiques, mais j'ai failli gagner un championnat d'Italie et un championnat d'Europe."

Le Rally Città di Lucca en guise d'échauffement pour Rome

Battistolli s'est préparé pour ses débuts en ERC, au Rally di Roma Capitale, en participant au Rally Città di Lucca en Italie le week-end dernier – sa première sortie en compétition avec son nouveau copilote Scattolin. "J'ai pris soin d'acquérir de l'expérience, l'objectif a été atteint de ramener la voiture à la maison sans une égratignure. C'est un très beau rallye, avec des spéciales extrêmement difficiles et techniques, et j'espère y retourner avec plus d'expérience."

Photo : remerciements à Max Ponti

