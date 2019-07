Le nouveau pilote Abarth Melegari passe en tête de l’ERC2

Zelindo Melegari est le nouveau leader de la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes après sa deuxième place sur son rendez-vous national, le Rally di Roma Capitale.

Étant passé sur une Abarth 124 rally pour cette manche 100% asphalte, Melegari a fait mentir son manque d'expérience de la voiture de sport italienne aux roues arrière motrices et battu Andrea Nucita pour la deuxième place derrière Dariusz Poloński – après que la casse d'un arbre de transmission a ralenti Nucita dans la dernière super spéciale d'Ostia.

“Je suis content car notre seconde position est importante pour le championnat”, a dit Melegari, en tête du championnat avec 12 points d'avance sur Poloński. “Andrea est un pilote très rapide mais on lui reprend des points et c'est important. Mais ce rallye a été difficile, on savait qu'il le serait et ça a été une nouvelle expérience pour nous avec cette voiture. Mais c'était positif et on a apprécié, bien qu'il y ait quelques petites choses à faire côté set-up.”

Juan Carlos Alonso menait l'ERC2 avant le Rally di Roma Capitale, mais il n'avait pas inscrit cette manche asphalte parmi les quatre pouvant lui rapporter des points.

