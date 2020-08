Le nouveau venu en ERC, Battistoli, marque d’entrée

-

Alberto Battistolli a marqué plus de points FIA ERC1 Junior et a acquis plus d'expérience au niveau du Rallye 2 lorsqu'il a fait ses débuts au Rallye Liepāja le week-end dernier.

Mais ayant été gêné par un problème électrique tout au long de la première étape, le pilote de l'ACI Team Italia a passé la deuxième étape à assurer la huitième place sur le Delta Rally Škoda Fabia R5 qu'il a disputé avec son copilote Simone Scattolin.



Le nouveau venu en ERC a ainsi expliqué : "Nous avons eu un problème technique le premier jour, quelque chose s'est détaché. Mais nous avons réussi à aller jusqu'au bout de la première journée, ce qui était important pour prendre de l'expérience."



"J'étais un peu plus heureux le deuxième jour, même si le problème technique n'a été réglé qu'à 90 %. J'étais de plus en plus confiant, mais dans la sixième étape, nous avons eu une note trop optimiste et nous sommes sortis de la route et avons perdu une minute à chercher un moyen de revenir."



"Je manquais un peu de confiance après ça, mais je sais que j'ai besoin de plus d'expérience. Nous avons fini et c'est juste bien d'être à l'arrivée".

