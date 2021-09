Benito Guerra s’élancera le premier dans les spéciales de l’étape décisive du 55e Rallye des Açores, aujourd’hui.

Le Mexicain, qui fait ses débuts aux Açores et aussi sa première apparition dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, ouvrira la route lors de la deuxième étape selon la règle de l’ordre de départ établi en inversant le classement provisoire pour les dix premiers.Cela signifie que le leader après l’ES5 (dernière “vraie” spéciale du vendredi, les super spéciales n’étant pas prises en compte ici), Ricardo Moura, sera le dixième à prendre le départ aujourd’hui. Le deuxième après cette même ES5, Dani Sordo (en fait leader du rallye puisqu’il en a pris la tête après la super spéciale – ES6 – concluant la première journée), le fera en neuvième position – et ainsi de suite. Guerra était dixième après l’ES5 et s’élancera donc en premier dans l’ES7 prévue à partir de 9h28, heure locale (heure de Paris et CET -2).Lien utiles :Cliquez ICI pour voir l’ordre de départ.Cliquezpour voir l’itinéraire du samedi.Cliquezpour le chronométrage en direct.Cliquezpour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour écouter la radio de l’ERC.