Le P1 Racing Fuels Podium Challenge se poursuit sur le 55e Rallye des Açores, cinquième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Il récompense les trois premiers de l’ERC1 et de l’ERC2 sur chaque manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant P1 XR5 lors des rendez-vous suivants, aidant ainsi les concurrents à réduire davantage le coût de la compétition.Dans les deux catégories, les pilotes gagnants reçoivent 150 litres de carburant, tandis que les pilotes classés deuxièmes et troisièmes reçoivent respectivement 100 litres et 50 litres. Cliquez ICI pour plus d’informations.