Le challenge récompense les trois premiers des catégories ERC1 et ERC2 avec des bons d’essence pouvant être échangés contre du carburant de course XR5 pour les rendez-vous suivants, les aidant ainsi à réduire les coûts de leur engagement en compétition.

Dans les deux catégories, le vainqueur recevra 150 litres de carburant, les deuxième et troisième 100 et 50 litres du même produit respectivement. Cliquez ICI pour plus d’informations.