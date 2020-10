Le P1 Racing Fuels Podium Challenge se poursuit sur le Rallye de Fafe Montelongo, cette semaine, et récompensera les trois premiers des catégories ERC1 et ERC2 avec des bons d’essence pouvant être échangés contre du carburant de course XR5 pour les rendez-vous suivants, les aidant ainsi à réduire les coûts de leur engagement en compétition.