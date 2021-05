Les pilotes et les équipes du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA peuvent s'attendre à ce que le Rally di Roma Capitale, qui aura lieu en juillet, soit doté d'un parcours “considérablement remanié” grâce au travail “méticuleux” de l'organisateur, Motorsport Italia.

Dirigée par Max Rendina, l'équipe organisatrice du Rally di Roma Capitale a réservé “plusieurs nouvelles spéciales [qui] apporteront un éclairage sportif différent et certainement très excitant”, selon l'annonce faite aujourd'hui.

“Le charme sera conféré par le cadre unique de la ville de Rome, dont la beauté éternelle, unique au monde, enchantera à nouveau tous les équipages et le personnel”, poursuit le communiqué. “Une attention particulière sera accordée à toutes les mesures visant à contrer la propagation de la pandémie. Bien que tout le monde espère une amélioration de la situation pour le mois de juillet, l'équipe du Rallye di Roma Capitale travaille jour et nuit pour améliorer les standards qui, l'année dernière, ont valu au rallye les compliments de la FIA et de tout le monde du sport automobile.”

Rendina a lui-même déclaré : “Nous voulons être prêts à affronter toutes les conditions. L'excellence de notre événement ne se résume pas seulement à l'aspect sportif, mais elle implique tout et exige une grande attention au moindre détail. Nous travaillons depuis des mois et sommes soutenus par des administrations et des partenaires clairvoyants qui sont prêts à s'engager corps et âme, certains du grand résultat final.”

Une large couverture médiatique est à nouveau prévue pour ce rendez-vous et de plus amples informations sont disponibles en cliquant externalICIhttps://www.rallydiromacapitale.it/rally-di-roma-capitale-2021-is-going-to-be-another-great-event/?lang=enNone. Les organisateurs travaillent également à la finalisation de plans visant à limiter l'impact environnemental du rallye.

Le Rally di Roma Capitale se déroulera du 23 au 25 juillet et sera une manche de l'ERC ainsi que du Championnat d'Italie des Rallyes (CIR).

Vous avez manqué l'action 2020 ? Suivez ce lien pour un rappel rapide de ce qui s'est passé : https://www.youtube.com/watch?v=7reg_ajpL7M

