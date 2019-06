Le souvent victorieux partenariat allemand Griebel/Winklhofer se reforme sur le 76e Rallye PZM de Pologne, quatrième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Pirmin Winklhofer (à droite sur la photo) a copiloté son compatriote Marijan Geiebel (à gauche) dans le Championnat FIA ERC3 Junior en 2016. Leur dernier rallye ensemble a été celui de Chypre cette année-là, où ils avaient fini deuxièmes au général. Ils y avaient gagné le titre et avaient été promu du niveau R2 au R5.

Depuis, Griebel a encore connu le succès en Europe, s'associant avec Stefan Kopczyk pour coiffer la couronne ERC1 Junior en 2017. Il a ensuite recruté Alexander Rath pour remporter le championnat allemand la saison dernière, tout en continuant à travailler avec Kopczyk.

Le retour de Winklhofer avait toujours été prévu, pour une fois que le copilote en aurait terminé avec ses études.

Mais si le partenariat a été relancé, le défi de courir sur terre avec une expérience limitée des voitures de la catégorie R5 reste important, comme l'explique le pilote.

“Sur les routes en terre rapides, on manque toujours d'expérience avec la R5”, dit en effet Griebel, qui continuera avec une ŠKODA Fabia R5 de la structure BRR chère à Raimund Baumschlager. “Mais on a appris beaucoup durant notre dernière affectation en Lettonie et je suppose que les caractéristiques des spéciales sont similaires.”

Griebel a une participation au Rallye de Pologne derrière lui, en 2016 au volant d'une Opel ADAM R2 quand l'épreuve était inscrite au calendrier mondial. Ella Kremer, fille de l'ancien champion ERC Armin Kremer, était sa copilote.

The post Le partenariat Griebel/Winklhofer renouvelé en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.