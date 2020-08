Le patron de M-Sport Poland pas peu fier après la victoire de la nouvelle Fiesta Rally4 en ERC

-

Maciej Woda dit qu'il ne “peut pas exprimer combien il est fier de Ken, Kauri et de toute l'équipe M-Sport Poland” après le lancement du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 en Italie, du 24 au 26 juin derniers.

Ken Torn et Kauri Pannas ont signé un double succès en ERC3 et ERC3 Junior avec leur toute nouvelle Ford Fiesta Rally4 de M-Sport Poland équipée de pneus Pirelli.



“J'espérais et rêvais de ce moment depuis que nous travaillions sur la Rally4”, dit Woda, directeur de M-Sport Poland. “Je ne peux pas exprimer à quel point je suis fier de Ken, Kauri et de toute l'équipe M-Sport Poland pour cette performance remarquable dès le premier rallye international majeur de la Fiesta Rally4.”



“Ce rallye a vraiment été comme des montagnes russes d'émotions pour notre équipe. Je pense pouvoir parler au nom de tout le monde sur le parc d'assistance quand je dis que nous étions tous très excités d'être de retour pour viser des victoires dans le sport que nous adorons. Énormes félicitations pour cette victoire bien méritée, Ken !”



La prochaine manche de l'ERC sera le Rallye de Liepāja, du 14 au 16 août. Torn et Pannas ont signé un doublé en ERC3 et ERC3 Junior lors de ce rendez-vous rapide sur terre l'année dernière.

