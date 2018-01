Le patron de M-Sport soutient Bouffier, vainqueur en ERC

Malcolm Wilson, le directeur de l'équipe M-Sport, soutient la présence au sein de sa structure de Bryan Bouffier, vainqueur en Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC, pour lequel il prévoit deux sorties pleines de réussite en championnat du monde cette saison.

Bouffier, le vainqueur des rallyes ERC de Pologne et d'Italie en 2017, intègrera l'équipe M-Sport au volant d'une Ford Fiesta WRC sur le Rallye Monte-Carlo et le Tour de Corse, des épreuves qu'il a remportées auparavant lorsqu'elles faisaient partie du calendrier de l'Intercontinental Challenge et de l'ERC, respectivement.



"C'est génial d'avoir Bryan avec nous au Monte-Carlo et au Tour de Corse", a commenté Wilson. "Lorsque l'on parle de ces deux épreuves, on doit reconnaître que son expérience est sans pareil. Ce sont deux des rallyes les plus spécifiques du calendrier et les conditions et le choix des pneumatiques peuvent très souvent déterminer le vainqueur. Avec l'expérience de Bryan, nous aurons un atout supplémentaire pour défendre nos titres mondiaux".



M-Sport a remporté le titre WRC aux championnats pilotes et constructeurs en 2017, alors que son bras armé M-Sport Poland a conduit Kajetan Kajetanowicz a décroché un troisième titre consécutif en ERC au volant d'une Ford Fiesta R5 du LOTOS Rally Team.



Bouffier est ici en photo lors de sa victoire au Tour de Corse en 2013.Photo:Eurosport Events archive