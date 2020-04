Le patron du Rallye de Liepaja ERC travaille à la confirmation d’une nouvelle date

Raimonds Strokšs, l'homme qui dirige l'équipe d'experts derrière le Rallye de Liepāja comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, "travaille en étroite collaboration" avec les partenaires de l'événement afin de fixer une nouvelle date pour ce spectaculaire et rapide rendez-vous sur terre.

Après l'avoir fait passer du stade de concept à la réalité en 2013, l'ex-pilote Strokšs a supervisé la montée en puissance du rallye et la quête permanente d'innovation. Et il était à la barre lorsque ce Rallye de Liepāja à l'origine hivernal a adopté une date plus traditionnelle en raison des températures chaudes de 2016.

"L'organisation d'un rallye sûr a toujours été notre priorité absolue", a déclaré le Letton, dont l'épreuve devait se dérouler du 29 au 31 mai mais aura désormais lieu plus tard dans la saison. "Ce devrait être un événement qui soit sûr pour tous les concurrents, les spectateurs et notre personnel. Il y a quelques mois, il semblait que la situation mondiale allait se calmer et se normaliser d'ici la fin du mois de mai, mais cette conviction s'est progressivement dissipée au fur et à mesure que de plus en plus de nouvelles nous parvenaient faisant état de l'expansion mondiale du Covid-19."

"Nous devons également considérer que le Rallye de Liepāja fait partie du Championnat d'Europe FIA des Rallyes et nous sommes obligés de suivre et d'évaluer la situation non seulement en Lettonie, mais dans toute l'Europe. Pour organiser l'événement en mai, nous devons nous assurer que toutes les parties seront autorisées à quitter leur domicile, afin que nous puissions garantir une compétition équitable à tous les équipages."

"En ce moment, nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires Eurosport Events, la FIA et les villes de Liepāja et Talsi pour trouver une solution mutuelle et reporter l'événement à une date ultérieure, lorsque, selon les experts, nous serons en mesure d'en organiser un qui soit sûr en Lettonie. Mais d'ici là, restez chez vous et en sécurité."

Une déclaration des organisateurs a ajouté : "Le Rallye de Liepāja est rendu possible par le soutien du gouvernement letton, de la ville de Liepāja, ainsi que de la région de Talsi."

"Merci à nos sponsors Neste, Ramirent, et SC Grupa, à notre partenaire de location de voitures Sixt, ainsi qu'à Canon Business Center - IB Serviss, Liepājas Olimpiskais Centrs, Pafbet, et Swecon pour leur soutien. Un support informatif est aussi fourni par DELFI et les partenaires médiatiques JCDecaux Latvija, Kurzemes Vārds, Sporta Avīze, Talsu Vēstis et Zebra."

"L'événement ne serait pas non plus possible sans la participation de tous les amis du Rallye de Liepāja : Baltic Taxi, Flora, FN Serviss, Fristads, Jānis Pūce, Latvijas Pārtikas Ražotājs, Lofbergs, MB Grupa, Meža Dārzs, Red Bull, SignTech, Sportland, et Törley."

"Le Rallye de Liepāja a lieu avec le soutien des régions d'Aizpute, Durbe, Grobiņa et Priekule."

"Nous remercions tout particulièrement la Fédération automobile lettone."

The post Le patron du Rallye de Liepaja ERC travaille à la confirmation d’une nouvelle date appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.