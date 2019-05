Le pilote de la fédération tchèque Mareš quatrième pour son retour en ERC1 Junior

Filip Mareš a terminé son troisième rallye terre au volant d'une voiture de type R5 à une belle quatrième place en FIA ERC1 Junior, mais c'est l'expérience glanée au Rallye de Liepāja qui a le plus compté pour l'espoir tchèque.

Pilotant une ŠKODA Fabia R5 de l'ACCR Czech Rally Team avec Jan Hloušek à ses côtés, Mareš a conclu le rapide rallye letton à la sixième place du général.

“On doit être satisfaits de ce résultat, pour ce qui était seulement notre troisième rallye terre sur une R5”, dit-il. “Certaines spéciales ont été bonnes, certaines moins bonnes, mais globalement, ça s'est assez bien passé pour nous et j'aimerais remercier toute l'équipe car c'est aussi [le résultat de] son travail. On a roulé sur un bon rythme. Finir quatrième de l'ERC1 Junior et sixième au général pour un premier rallye terre depuis huit mois, et un difficile, est assez satisfaisant.”

