Le pilote ERC Junior Larsen positif malgré une sortie de route

Frank Tore Larsen continuait à ne retenir que le positif suite à son retour sur le Rallye des Açores, même si un accident lors de la dernière matinée l'a empêché de terminé la manche d'ouverture du Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC.

Larsen, copiloté par Torstein Eriksen, était cinquième de la catégorie ERC Junior Under 28 lorsqu'un accident lors de l'ES11 a stoppé sa course, et engendré un retard pour la suite du rallye après que sa Ford Fiesta R5 bloquait la route.



"Nous sommes arrivés trop vite, nous avons raté le point de corde dans un virage à gauche, et nous avons heurté un arbre avec l'avant-droit de la voiture", a expliqué Larsen. "Nous étions indemnes, mais le rallye était terminé. Avant cela, nous marchions plutôt bien, nous étions réguliers. Nous avons été un peu en difficulté le vendredi avec notre position sur la route, et vous pouvez voir la différence en termes de vitesse lors de la seconde boucle. J'aurais voulu être plus rapide, mais que pouvons-nous y faire ?"



Larsen continue : "J'ai dit à Torstein après le deuxième passage dans Sete Cidades que cela valait le coup de venir depuis la Norvège pour disputer cette spéciale. Nous avons apprécié car nous avons travaillé tellement dur juste pour être là".



"Même si nous aurions aimé nous battre pour le top 5, nous devions prendre du recul et apprécier notre expérience car c'est quelque chose que vous ne pouvez vivre que peu de fois dans une vie. Je voulais rejoindre l'arrivée et prendre de l'expérience car je n'avais plus roulé depuis quatre ou cinq mois et je me sentais un peu rouillé. Nous allons revenir encore plus forts."