Alexey Lukyanuk a peut-être perdu ce qui aurait été un deuxième titre consécutif en FIA European Rally Championship face à Chris Ingram dans la spéciale décisive en Hongrie ce mois-ci*, mais le Russe a remporté davantage de spéciales en 2019.

Avec son compatriote Alexey Arnautov comme copilote dans la Citroën C3 R5 du Saintéloc Junior Team, Lukyanuk a signé 39 meilleurs chronos sur les huit rallyes de la saison ERC, soit 26 de plus que le deuxième pilote le plus performant, Andrea Crugnola.



Nasser Al-Attiyah et Oliver Solberg suivent avec dix victoires en spéciale, devant Jan Kopecký (six), puis Łukasz Habaj et Pepe López, tous deux sur cinq spéciales.



Au total, 21 pilotes ont réussi cette performance en 2019, parmi lesquels le champion ERC* Chris Ingram, Callum Devine, soutenu par Motorsport Ireland, et Norbert Herczig (MOL Racing Team), quadruple champion de Hongrie.

The post Le pilote ERC le plus rapide est… appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.