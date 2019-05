Le pilote ERC1 Junior Solberg mène la bataille à haute vitesse du Rally Liepaja

Du haut de ses 17 ans, Oliver Solberg occupe la première place pour ses débuts au top niveau du championnat d'Europe des Rallyes de la FIA lors du Rally Liepāja, devançant Alexey Lukyanuk et un autre pilote ERC1 Junior, Mārtiņš Sesks, avant le dernier jour de course en Lettonie.

Solberg, fils du champion du monde 2003 de WRC Petter Solberg, a mené dès le départ sur sa Volkswagen Polo GTI R5 et a été le plus rapide sur quatre des cinq spéciales sur terre à grande vitesse disputées jusqu'ici.



Alors qu'un tête-à-queue sur la dernière spéciale de la première boucle avait permis à Lukyanuk, champion en titre de l'ERC, de se rapprocher, Solberg a réagi en prenant 9,7 secondes d'avance lors des deux spéciales de l'après-midi.



Lukyanuk a commencé la journée prudemment sur sa Citroën C3 R5 du Saintéloc Citroën Junior Team, mais un meilleur chrono dans l'ES3 lui a permis de prendre la deuxième place et de se rapprocher à 3,8 secondes du leader. Bien qu'il n'ait pu suivre la vitesse de Solberg dans l'après-midi, il continue de maintenir l'adolescent sous pression.



Sesks a également impressionné pour ses débuts en ERC1 Junior, le pilote local de 19 ans occupant une place sur le podium lors de sa première sortie en R5, qui constitue la première de ses deux récompenses remportées pour le titre de champion junior FIA ERC3 en 2018.



Ce dernier compte 11,6 secondes d'avance sur son compatriote Chris Ingram, le pilote ŠKODA Fabia R5, qui a été plus rapide que le leader du classement ERC1 Junior sur toutes les spéciales, sauf la dernière. Ingram s'est engagé à tout donner pour combler son retard sur les trois premiers sur des spéciales qui lui seront plus familières dimanche.



Le pilote japonais Hiroki Arai, du team STARD, a terminé la journée à une belle cinquième place au classement général lors de sa première journée au volant d'une Citroën C3 R5, mais il risque une pénalité pour être arrivé sept minutes en retard au parc d'assistance lorsque sa voiture n'a pu démarrer.



Le leader du championnat ERC, Łukasz Habaj, est sixième au classement général malgré avoir raté une intersection lors de l'ES4. Le pilote de l'équipe Sports Racing Technologies a porté son avance à 11,9 secondes sur Filip Mareš, septième, lorsque le pilote de l'ACCR Czech Rally Team a commis une faute dans l'ES5.



Le Chypriote Alexandros Tsouloftas est huitième au classement général pour son premier rallye sur gravier à haute vitesse, tandis que Mattias Adielsson et Norbert Herczig de l'équipe nationale suédoise ont tous deux intégré le top 10 en fin de journée, pour seulement 5,8 s devant Marijan Griebel. Eyvind Brynildsen était neuvième jusqu'à ce qu'il cède environ une minute dans l'ES5, tombant en 14e position pour éviter de s'élancer le premier sur la route lors de l'étape de dimanche, où les 10 premières positions à la fin de la première étape sont inversées.



Le débutant en ERC Vaidotas Žala avait doublé Arai pour la cinquième place dans l'ES2, avant de subir une crevaison et de sortir de la route lors de la spéciale suivante, lui faisant perdre cinq minutes au total.



Ralfs Sirmacis, promu de l'ERC Junior et ancien vainqueur du Rallye Liepāja, mène ERC2 en 12e position du classement général. Avec trois de ses plus proches rivaux éliminés ce matin, son avantage dans la catégorie est confortable par rapport au leader de l'Abarth Rally Cup, Darius Poloński, qui a dépassé Andrea Nucita dans l'ES5 après que l'Italien a perdu du temps avec des problèmes de boîte de vitesses et de freins.



Ken Torn mène en ERC3 et en ERC3 Junior avec 12,8 secondes d'avance sur son compatriote Jean-Baptiste Franceschi et le duo norvégien sur Peugeot 208 Sindre Furuseth et Steve Røkland, qui ont tous deux perdu du temps après des problèmes dans l'ES2. Catie Munnings, 14e du général, est en course pour une victoire en ERC Ladies' Cup sous les couleurs de la Peugeot Rally Academy.

