Les habitués du Championnat d'Europe FIA des Rallyes que sont Sergei Remennik et Mark Rozin ont instantanément fait impression pour leurs débuts sur une Ford Fiesta Proto, menant le Rallye Malachite le week-end dernier avant de se contenter d'une deuxième place pour 2,2 secondes.

L'équipage de l'Oural avait délaissé la Mitsubishi Lancer Evolution X qu'il utilise normalement en ERC2 pour s'essayer à la Fiesta évoluée de Prospeed Motorsport sur cette manche de la Coupe de Russie des Rallyes.

Le duo a impressionné en menant le classement général au terme de la première étape avec 14,6 secondes d'avance sur Denis Rostilov.

“Nous avons l'air habitués à la voiture mais on ne tente pas tout [dans ces conditions] et ne prend pas de risques non nécessaires durant la course”, a dit Remennik, qui avait reçu les conseils du champion ERC Alexey Lukyanuk.

The post Le pilote ERC2 Remennik brille en Russie appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.