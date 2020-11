Concernant son impressionnante transition du niveau Rally4 au Rally2, Munster a déclaré : “L’an dernier, nous avions l’Opel ADAM mais c’est une pleine saison cette année avec la R5 et ça va de mieux en mieux à chaque rallye. Nous sommes très contents de nos progrès avec la voiture et de la confiance que nous construisons. L’équipe a fait un boulot fantastique et c’est un peu plus facile à chaque fois d’être dans le rythme.”