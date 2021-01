Au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT – l’équipe qui a mené Chris Ingram et Ross Whittock au titre sur le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2019 – équipée de Pirelli, Mikkelsen et son copilote Ola Fløene ont signé une confortable victoire en Championnat du Monde des Rallyes 2 de la FIA, devant le duo de M-Sport constitué d’Adrien Fourmaux et Renaud Jamoul qui avaient gagné la manche décisive de l’ERC 2020 aux Canaries en novembre.