Le pilote WTCR Panis salue le rôle joué par l’écurie ERC Saintéloc pour son titre en Trophée Andros

Célébrant son titre en Trophée Andros, Aurélien Panis en a profité pour saluer le travail de l'écurie Saintéloc Racing, qui évolue aux avant-postes en FIA European Rally Championship.

Panis a déclaré avoir triomphé grâce à la constance de Saintéloc lors de la première édition tout-électrique du Trophée Andros.



Suite à son succès avec l'équipe française, qui a remporté le FIA European Rally Championship des Équipes en 2019, Panis n'a pas manqué de féliciter le team.



“Grâce à eux, nous avons remporté le championnat,” déclare Panis, qui court habituellement en WTCR – FIA World Touring Car Cup, promu comme l'ERC par Eurosport Events. “Nous avons été vraiment constants pendant tout le championnat, ce qui était vraiment important. Nous avons aussi fait des podiums et des victoires, et fini 23 points devant notre plus proche concurrent. C'était vraiment bien pour nous.”

