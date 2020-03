Le podium en Finlande est “très encourageant”, déclare Breen, pilote ERC

Pilote en FIA European Rally Championship, Craig Breen a qualifié son podium au SM-Itäralli en Finlande le week-end dernier – son premier rallye avec des pneus MRF – de “très encourageant”.

Breen et son copilote d'intérim John Rowan ont fini troisièmes de ce rallye au volant d'une Hyundai i20 R5 préparée par le BRC Racing Team.



Breen a ensuite écrit sur Facebook : “Quelle super journée passée à voler dans la forêt finlandaise. Des routes incroyables et des conditions parfaites pour, à la fin, une troisième place très encourageante au général. C'est le tout premier rallye pour le pneu neige MRF et nous sommes tous très satisfaits des performances avec un énorme potentiel à libérer à l'avenir. Un immense merci à John Rowan d'avoir fait un travail impeccable sur les notes, et à tout le monde chez BRC d'avoir pris soin de la voiture.”



La campagne de Breen en ERC commencera par l'Azores Rallye sur terre du 26 au 28 mars. Il courra sous la bannière du Team MRF Tyres à travers un programme de développement majeur avec la constructeur indien.



Photo :Hyundai Motorsport Customer Racing

