Leader vendredi soir, Nikolay Gryazin tient bon dans sa tentative de remporter le Rallye de Liepāja pour la troisième fois.

Alors qu’il ne reste plus que trois spéciales de ce rendez-vous rapide sur terre à courir, le Russe basé en Lettonie devance Craig Breen de 15,2 secondes. Alexey Lukyanuk a dépassé Efrén Llarena pour la troisième place après la spéciale d’ouverture de ce samedi.

Cependant, Lukyanuk s’est fait une petite frayeur, le champion d’Europe ayant endommagé le radiateur de sa Citroën C3 Rally2 après être sorti large dans un virage vers la fin de l’ES9.

Des réparations temporaires lui ont cependant permis d’atteindre l’assistance de la mi-journée, à Liepāja, sans avoir perdu de temps.

Miko Marczyk est cinquième derrière Llarena et Andreas Mikkelsen a dépassé son compatriote norvégien Ole Christian Veiby pour la sixième place dans l’ES9. Eerik Pietarinen est huitième, suivi d’Emilio Fernàndez et d’Erik Cais.

Umberto Scandola a abandonné avec sa i20 R5 du Hyundai Rally Team Italia, dans l’ES8 où le rallye de Fabian Kreim a également pris fin. Le pilote Pole Promotion était septième au moment de son retrait.

Dmitry Feofanov est en tête de l’ERC2 et le héros local Mārtiņš Sesks a pris la tête du classement de l’ERC3/ERC3 Junior après que Sami Pajari ait abandonné. Toutefois, Sesks a rejoint l’assistance et sa ville natale de Liepāja avec des dégâts mineurs au radiateur suite à un contact.

Ken Torn est en tête de l’ERC Junior, tandis que Dariusz Poloński et Yigit Tumur mènent en Abarth Rally Cup et en Clio Trophy by Toksport WRT respectivement.

Le second passage dans la spéciale de Neste, longue de 18,42 kilomètres, doit débuter à 13h50, heure locale.

