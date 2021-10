Le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras s’apprête à connaître un dénouement palpitant. La bataille pour la victoire sur cette manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA se jouera cet après-midi dans le nord du Portugal.

La dernière étape de dimanche a commencé par un écart de 0,9s entre les trois pilotes les plus rapides dans l’ES9, Seixoso. Andreas Mikkelsen (Toksport WRT) a devancé Miko Marczyk (ORLEN Team) pour remporter la spéciale avec 0,3s d’avance. Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team, photo) n’était qu’à 0,6s de Marczyk, le leader de l’ERC-MICHELIN TALENT Factory, en troisième position.Dani Sordo (Team MRF Tyres) a ensuite été le plus rapide dans l’ES10, Sta Quitéria, pour 0,1s devant Lukyanuk, qui a pu réduire l’avance de Mikkelsen à 0,7s avant l’ES11, Montim. Marczyk, quant à lui, était à 0,4s d’un rythme de Sordo auteur, donc, du meilleur temps.Mikkelsen, au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo équipée de pneus MICHELIN, a remporté sa deuxième victoire en spéciale du jour avec 1,2s d’avance sur Lukyanuk dans l’ES11, pour aborder l’emblématique secteur chronométré de Lameirinha et son fameux saut de Pedra Sentada, retransmis en direct sur Facebook et YouTube, avec 1,9s d’avance.Et cet avantage est passé à 9,3s lorsque Mikkelsen a remporté sa troisième victoire en spéciale du jour avec 0,5s d’avance sur Sordo. Nil Solans (Rallye Team Spain) a réalisé le troisième temps, suivi de Lukyanuk et sa Citroën C3 Rally2 à 7,4s de Mikkelsen.Plus d’informations à suivre.Cliquezpour voir l’ordre de départ de la deuxième étape.Cliquezpour découvrir l’itinéraire.Cliquezpour suivre le chronométrage en direct.Cliquez ICI pour savoir comment regarder en direct.Cliquez ICI pour trouver comment écouter ERC Radio.