Le premier Rallye Serras de Fafe e Felguieras inscrit au calendrier du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA a débuté de façon spectaculaire. Dani Sordo a devancé Andreas Mikkelsen pour la première place dans l’ES2 et a accentué son avance quand le Norvégien a rencontré des difficultés dans l’ES4.

Mikkelsen, au volant d’une Škoda Fabia Rally2 Evo du Toksport WRT, a devancé Simone Tempestini de 1,6s dans la première spéciale, disputée dans des conditions humides et brumeuses. Sordo était alors à 4,8s de Mikkelsen sur sa Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres.



Sordo s’est ensuite mis à briller en réalisant le meilleur temps dans les ES2 et 3, marquées par le brouillard, pour compter 2,2s d’avance sur Mikkelsen au départ de l’ES4. Même si Sordo craignait d’avoir perdu du temps dans celle-ci car il n’avait“pas un bon rythme avec les notes et les crêtes”, un pneu arrière droit endommagé a coûté à Mikkelsen un temps crucial.



“C’est probablement arrivé après 6 km, mais je ne suis pas sûr”, a déclaré Mikkelsen.“Je n’ai rien touché, juste piloté normalement, alors c’est vraiment malheureux.”



Mikkelsen est désormais à 28,9s de Sordo avant l’assistance à Fafe, avec le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk sur ses talons – à 1,7s sur sa Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team. Le Russe n’était pas tout à fait à l’aise avec le comportement de sa voiture dans l’ES1, déclarant qu’il avait“l’impression que quelque chose avait cassé”. Mais il n’a fini qu’à 2,7 secondes de Sordo dans l’ES4, plus sèche et offrant une meilleure visibilité, montrant ainsi son vrai rythme dans des conditions qui s’améliorent.



Plus d’informations à suivre...

