Gandomenico Basso est le nouveau leader du Rally di Roma Capitale après un début d’étape décisive mouvementé sur cette troisième manche du Champignon d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Le double champion ERC, qui s’est montré le plus rapide dans l’ES7 ouvrant la journée pour revenir à 3,4s d’Andrea Crugnola au classement général, s’est emparé de la première place quand le champion d’Italie en titre a dû s’arrêter pour remplacer un pneu endommagé dans l’ES8.



Un autre rebondissement est survenu dans l’ES9, le leader provisoire du championnat, Alexey Lukyanuk, sortant de la route dans un arbre (photo). Le Russe et son copilote Alexey Arnautov n’ont pas été blessés, mais la spéciale a été interrompue au drapeau rouge pour permettre de dégager leur Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team qui avait brièvement pris feu après l’accident.



Plus d’informations à suivre...

ERC ERC à Rome, résumé étape 1 : Crugnola trop fort pour le double champion d’Europe Basso IL Y A 19 HEURES

ERC Objectif inchangé pour Loof en ERC3 Junior IL Y A UN JOUR