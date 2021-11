Alexey Lukyanuk s’est montré dans une forme sensationnelle pour prendre la tête du Rally Islas Canarias, la manche décisive du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021, ce matin.

Le Russe a été le plus rapide sur les quatre premières spéciales et possède une avance de 14,5 secondes avant l’assistance à l’Estadio Gran Canaria aux côtés de son copilote Alexey Arnautov.Au volant d’une Citroën C3 Rally2 du Saintéloc Junior Team équipée de Pirelli, Lukyanuk a devancé Efrén Llarena de 0,1s dans l’ES1, puis a battu Miko Marczyk de la même marge dans l’ES2 avant de devancer Iván Ares de 2,0s dans l’ES3. Mais il a gardé le meilleur pour la fin dans l’ES4 en devançant de 6,4s le champion des Canaries Enrique Cruz, son plus proche rival tout au long des 13,07 kilomètres de cette spéciale de Santa Lucía diffusée en direct sur Facebook et YouTube., a déclaré le champion ERC 2018 et 2020.Llarena, équipé de pneus MICHELIN, est deuxième pour le compte du Rallye Team Spain. Simone Campedelli est à 0,4s pour le Team MRF Tyres. Marczyk (ORLEN Team), qui lutte face à Llarena pour la deuxième place au classement final de l’ERC, est quatrième à 2,2s de son rival. Cruz et Yoann Bonato complètent le top 6 provisoire.Iván Ares est septième, Jan Solans et Surhayén Pernía huitième et neuvième respectivement. Luis Monzón referme le top 10 malgré un problème de turbo.Nil Solans, qui est 11e après ces quatre spéciales, est sorti large dans un virage à droite de l’ES4 mais il a évité d’endommager sa Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres. Yeráy Lemes est 12e pour ses débuts sur une Hyundai i20 N Rally2. Albert von Thurn und Taxis est 13e, suivi de Luis Vilariño et Jarosław Kołtun.Javier Pardo, qui vise une sixième victoire consécutive en ERC2 et le titre de la catégorie, a perdu du temps dans l’ES2 lorsque sa Suzuki Swift R4lly S a perdu de la puissance. Bien qu’il ait pu rectifier le problème sur la section de liaison suivante, il a plus de trois minutes de retard sur son coéquipier au sein de Suzuki Motor Ibérica, Joan Vinyes, qui est en tête de la catégorie des voitures de série devant le concurrent de l’Abarth Rally Cup Carlos Dávid García. Le prétendant au titre Dmitry Feofanov est troisième, suivi du nouveau venu en ERC2 Serhii Potiiko.Les débuts de Tibor Érdi Jr au volant d’une Škoda Fabia R4 en spécification Rally2 Kit se sont terminés avant même d’avoir réellement commencé, le Hongrois ayant percuté un mur avec l’arrière droit de sa voiture 50 mètres à peine après le départ de l’ES1. Dariusz Poloński, le vainqueur de l’Abarth Rally Cup pour 2021, a abandonné dans l’ES2 en raison d’un problème électrique.Anthony Fotia devance un autre Français, Jean-Baptiste Franceschi, et sa Renault Clio Rally4 de 5,5 secondes en ERC3 et ERC3 Junior. Le rival de Franceschi en ERC3 Junior, Sami Pajari (Ford Fiesta Rally4), est troisième. Pep Bassas, qui doit remporter l’ERC3 au Rally Islas Canarias pour priver Franceschi du titre, est quatrième après que des problèmes d’alimentation et d’intercom ont ralenti sa Peugeot 208 Rally4.Le 45e Rally Islas Canarias reprendra avec le second passage dans les 11,91 kilomètres de Valsequillo à partir de 14h58, heure locale (15h58 CET).Cliquezpour voir l’ordre de départ de la première étapeCliquezpour voir l’itinéraire de l’épreuveCliquezpour suivre le chronométrage en directCliquez ICI pour savoir comment regarder en directCliquezpour savoir comment écouter la ERC Radio